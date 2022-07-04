انت الان تتابع خبر طرق سداد مصاريف الصف الأول الابتدائي للعام الجديد .. اعرف المبلغ وسدد براحتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طرق سداد مصاريف الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 2022-2023، وكشفت أيضا عن بعض الفئات المعفاة من دفع المصاريف وسنتعرف على ذلك بالتفصيل خلال هذا الموضوع.

فئات معفاة من مصاريف الصف الأول الابتدائي:

أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين.

أبناء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن.

أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، ويتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

طرق سداد مصاريف الصف الأول الابتدائي:

يتم تسديد المصروفات الدراسية، من خلال مكاتب البريد لحساب صندوق وعدم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويكون ذلك عن طريق تقديم الرقم القومي للطالب المكتوب في شهادة الميلاد الإلكترونية، ويتم إرفاق إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.