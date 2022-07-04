انت الان تتابع خبر إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك .. الحق خلص التزامتك براحتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية زاد البحث حول إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك، تزامنا مع قرب العيد المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنتعرف في هذا التقرير عن إجابة هذا السؤال.

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك:

حيث انه لم يقوم البنك المركزي المصري بالإعلام عن إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك حتى هذا الوقت، لذا سيتم عرض أيام الإجازة من خلال بيان رسمي، حسب المعلن من أجندة رئاسة مجلس الوزراء.

ومن المفترض أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك والقطاع العام وأيضا القطاع الخاص، من وقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو الحالي، ثم 3 أيام إجازة وهم السبت والأحد والإثنين.

ولكن لم يتم تحديد موعد انتهاء وبدء الإجازة، فمن المتوقع انتهاء الإجازة يوم الإثنين الموافق 11 يوليو وتستأنف البنوك عملها صباح اليوم التالي، أم سيتم مد إجازة العيد حتى نهاية الأسبوع، ويستأنف العمل بدء من الأحد 17 يوليو.