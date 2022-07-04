انت الان تتابع خبر ضوابط تحويل مدارس القاهرة 2022 .. اعرفها واعمل حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف في هذا التقرير عن ضوابط تحويل مدارس القاهرة 2022، والتي بدأت شهر يوليو الحالي إلكترونيا، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني، والتي كشفت المديرية عن تفاصيلها والضوابط المنظمة لها، والتي تتم لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بدء من مرحلة رياض الأطفال KG2 والتعليم الأساسي والثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ضوابط تحويل مدارس القاهرة 2022:

نتائج التنسيق على مرحلتين، تكون الأولى في شهر أغسطس والثانية في شهر سبتمبر.

يجب متابعة صفحة الاستعلام بالموقع الإلكتروني.

يتم التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوم من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغي.

المرحلة الابتدائية إرفاق استمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية.

المرحلة الإعدادية إرفاق استمارة إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية.

المرحلة الثانوية إرفاق استمارة إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وشهادة ميلاد أصلية.

ضرورة الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.