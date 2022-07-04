انت الان تتابع خبر هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا خاصة انه يوافق يوم جمعة .. الإفتاء توضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل الكثير من الأشخاص، حول هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا خاصة انه يوافق يوم جمعة الذي يحل الأيام القليلة المقبلة، وبناء على ذلك أجابت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال.

يجوز صيام يوم عرفة منفردا حال يوافق يوم جمعة:

وأكدت دار الإفتاء بأن بعض من جمهور العلماء يرى أنه يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان هناك سبب لهذا الصوم، وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادة للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مثلا، أو إذا صام الشخص يوما قبل الجمعة أو يوما بعده.

وأوضحت انه يصح صيام يوم عرفه، إذا أتى ووافق يوم جمعة وصامه المسلم منفردا فيصح صومه ولا حرج عليه، حيث إن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إن صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ