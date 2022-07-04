انت الان تتابع خبر تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022.. الشروط وطريقة التقديم من هنا يا شباب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بنفس القواعد الخاصة بتنسيق القبول للعام الماضي في المعهد الفني الصناعي 2022، وهي التي تتمثل في أهمية حصول الطالب على الحد الأدني للقبول الذي يقره مكتب التنسيق وحداثة شهادة المؤهل الدراسي للطالب سواء لمن يحصل على الثانوية العامة او الشهادة الفنية الصناعية، والتقديم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالنسبة لكل الطلاب الجدد.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022

وطبقاً إلى القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات والمعاهد التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، إن تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022 يقبل كل الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 سنوات، وهذا طبقاً إلى الحدود الدنيا التي يعلنها مكتب التنسيق، وتوجد في 15 فرع بجميع المحافظات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكل الطلاب

وتتأهب الجامعات الحكومية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتخصصات “صناعي، تجاري، موسيقى، زراعي” بمجموع 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم، وهذا ما يجعل الطالب قادر على التقديم بأوراقة لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك للالتحاق بالعديد من كليات ومعاهد الجامعات الحكومية، ولابد أن يكون طالب دبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات التقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق للقبول في بعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.