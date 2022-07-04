انت الان تتابع خبر تظلمات التموين 2022.. الوزارة لسه فاتحة الباب لأصحاب البطاقات المحذوفين من الدعم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر حتى الآن عملية التقديم في ملفات تظلمات التموين 2022 داخل مكتب التموين والإدارات التمويني، وهي الخاصة بكل أصحاب البطاقات التموينية، وهم الذين تم حذفهم بسبب تجاوز الدعم الشامل لهم عن 900 جنيه شهرياً أو امتلاكهم سيارة حديثة بداية من موديل 2018 وأحدث، ولذلك فتحت التموين الباب لكل المحذوفين من التظلمات، ويتم بحث عودتهم من جديد للدعم بعد فحص تظلماتهم.

الأوراق المطلوبة لتظلمات التموين 2022

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية لرب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لكل أفراد البطاقة التموينية أو شهادات ميلاد أفراد البطاقة.

بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل أو الرسالة الخاصة بامتلاك سيارة.

البيان الخاص بالأجر الشامل الذي يحصل عليه صاحب البطاقة شهرياً من جهه العمل الحكومي الخاص به وعليه ختم الجمهورية.

أخيراً شهادة من الإدارة العامة للمرور عليها ختام الداخلية بخصوص بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها، وهذا ليتم إثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 وأحدث.

التموين تفحص تظلمات المواطنين من الحذف

وأكد العديد من المصادر في وزارة التموين أنه لن يتم قبول أوراق التظلمات من المواطنين إلا عن طريق مكاتب التموين أو لن يتم قبول أوراق التظلمات من المواطنين، ويكون عن طريق مكاتب التموين أو الإدارات التموينية وفقاُ للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.