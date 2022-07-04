رسمياً.. أسوان يتعاقد مع إيفونا لاعب الأهلي السابق

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708927/رسميا-أسوان-يتعاقد-مع-إيفونا-لاعب-الأهلي-السابق

أعلن نادي أسوان، تعاقده مع ماليك إيفونا لاعبالنادي الأهلي السابق، وذلك لمدة عامين في صفقة انتقال حر، وسيخضع اللاعب للكشف الطبي في الثانية ظهر اليوم الاثنين الموافق 4 من يوليو الجاري.

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وسبق وأن خاض اللاعب الجديد لزهرة الجابون، تجربة احترافية قصيرة في النادي الأهلي، في عام 2016 ولكنه رحل بعد أن وصل له عرض صيني، وافق عليه آنذاك النادي الأهلي.

وصد نادي أسون، مؤخراً إلى بطولة الدوري الممتاز، بعد أن تصدر مجموعته، ليعود بعد عام واحد من هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

وتعاقدت إدارة نادي أسوان مع ربيع ياسين، ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفاً لـ أحمد مصطفى بيبو، المدرب الذي صعد بالفريق، والذي ستواجد في جهاز ربيع ياسين، ومعه هيثم عرابي مدير النشاط الرياضي بالنادي.