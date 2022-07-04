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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708924/النائبة-آيات-الحداد-مشروع-مترو-الإسكندرية-يمثل-طفرة-تنموية-حقيقية-في-مجال-النقل

قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022،يمثل طفرة حقيقية يستشعر بها كافة المواطنين ليس مواطنين الإسكندرية لكن جميع المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى، لافتة أن هذا المشروع يستوعب حوالي 61 ألف راكب يوميا.

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وأضافت الحداد، مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير يخفف من الانبعاثات الكربونية ضارة باعتباره مشروع صديق للبيئة، معلنة موافقتها على الاتفاقية، متمية أن يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.