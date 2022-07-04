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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708923/ماذا-قدم-علي-معلول-مع-النادي-الأهلي-فى-6-سنوات

شهد عام 2016 صفقة الموسم للنادي الأهلي، المتمثلة في التعاقد مع قائد الصفاقسي التونسي على معلول، لمدة 4 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام وبطولات علي معلول

وصل علي معلول لاعب النادي الأهلي للاسيست رقم 101 في مسيرتة الكروية وسجل اكثر من 72 هدف وهو فقط ظهير أيسر، وساهم في 173 هدف في حوالي 370 مباراة.

الدوري المصري الممتاز: 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20.

كأس مصر: 2016–17، 2019–20.

كأس السوبر المصري: 2017، 2018–19.

دوري أبطال أفريقيا: 2019–20، 2020–21.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر ، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.