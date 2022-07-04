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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708921/نائب-التنسيقية-محمد-إسماعيل-بمناقشات-منحة-مترو-الإسكندرية-كان-حلم-وبيتحققويخدم-الحياة-الكريمة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مترو الإسكندرية كان حلم كبير لكل الإسكندرانية طوال الفترات الماضية فى ضوء معاناة العاصمة الثانية لمصر من عدم وجود مشروعات نقل جماعى بمستوى متطور.

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جاء ذلك فى كلمته أثناء نظر المجلس برئاسة المستشار الدستور حنفى جبالى، قرار رئيس الجمهورية رقم (226) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19/ 4/ 2022.

ولفت إلى أن المترو يستطيع أن يتحقق من خلاله فى الإسكندرية جانب من هذه المشروعات التنموية والإقتصادية لصالح المواطن بالإسكندرية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين خاصة أن المترو سيحل محل القطار الذى كان ينقل نحو 61 ألف مواطن ليكون مترو ينقل أكثر من مليون مواطن يوميا.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل بمناقشات «منحة مترو الإسكندرية»: كان حلم و«بيتحقق»..ويخدم الحياة الكريمة

وأكد على أن المترو أيضا من شأنه أن يكون سبيل للتغلب على إشكاليات الزحام متماشيا مع الجمهورية الجديدة التى تعتمد على الإقتصاد والنقل الأخضر، حيث أنه يسير بالكهرباء وليس المواد البترولية التى تخرج العديد من الإنبعاثات الضارة بالمجتمع، معلنا موافقته على الإتفاقية المعروضة وموجها الشكر لوزارة التعاون الدولى.