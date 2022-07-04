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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708918/خلال-معركة-جوية-مقاتلة-روسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانيا-من-طراز-سو-25

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، يوم الأثنين، عن قيام القوات الجوية الروسية خلال معركة جوية فى اقليم دونيتسك، بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25.

دوت الخليج

معركة جوية

ووفق ما جاء فى بيان الوزارة:" خلال معركة جوية فى منطقة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك قامت مقاتلة روسية بإسقاط مقاتلة أوكرانيا من طراز سو 25".

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسي انه :" منذ بدء العملية العسكرية الروسية قامت القوات الروسية بتدمير ما يزيد عن 1800 هدف جوي أوكراني من بينها 230 طائرة".

واضاف البيان :" بلغت خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 230 طائرة، و 134 مروحية، و1448 طائرة بدون طيار، و 353 منظومة صواريخ، و 706 راجمة صواريخ، و 4003 سيارة عسكرية خاصة".

وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية فى أوكرانيا منذ 24 فبراير وأعلنت روسيا خلالها بتحقيق عدد من الأهداف منها منع انضمام اوكرانيا إلى حلف الناتو، وقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية والذي تصنفه روسيا انه يمثل تهديد لأمنها، فضلا عن تحرير إقليم دونباس، ومنذ العملية العسكرية الر وسية فى أوكرانيا قامت الدول الأوروبية بفرض حزمة قاسية من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات الروسية من أجل الضغط على روسيا لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.