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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708917/سحب-3013-رخصة-قيادة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-وتحرير-1520-مخالفة-للدراجات-النارية

شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، ونجحت في سحب 3013 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1520 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة.

انتهاء المهلة

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمات الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالصف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أعلى الطريق الصحراوي فى الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقي بلاغ

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

الفحص

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

إحباط ترويج سجائر مهربة جمركياً

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبحوزته 1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.