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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708916/سامح-السايح-مترو-الأسكندرية--يمثل-نقلة-نوعيةونشكر-القيادة-السياسية--على-نظرتها-للمحافظة

أشاد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو، باعتباره أحد أبناء المحافظة، موجها الشكر للقيادة السياسية على نظرته لأهالي الأسكندرية.

دوت الخليج

سامح السايح: مترو الأسكندرية يمثل نقلة نوعية..ونشكر القيادة السياسية على نظرتها للمحافظة

جاء ئلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲، موجها الشكر للفريق كامل الوزير على هذه الاتفاقية التي تمثل نقلة نوعية للأسكندرية .

وأكد عضو نقل البرلمان، أن اتفاقية متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو ، تساهم فى تخفيف العبء عن المحافظة، خاصة مع وجود مجمعات متعددة للمدارس، واستيعاب الزيادات المتسارعة في الطلب على خدمات النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة .

وتابع النائب سامح السايح أن المشروع يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية وهي تبنى الجمهورية الجديدة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في جميع مشروعاتها التنموية لتكون متساقة مع الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة