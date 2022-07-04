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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708915/النائب-محمد-أبو-هميلة-بمناقشات-مشروع-مترو-الإسكندرية-نقلة-حضارية-كبيرة-ويساهم-في-تقليل-الانبعاثات-البيئية

قدم النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة النقل المواصلات برئاسة النائب علاء عابد وجميع أعضائها، على التقرير الخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022، مؤكدا أن هذا المشروع في غاية الأهمية لأهالي الإسكندرية ويعد نقلة حضارية كبيرة.

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مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن:

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

-و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

السودان تعد عمق استراتيجي لمصر

وأضاف أبو هميلة: مشروع مهم للشروط البيئية حيث يساهم في خفض الانبعاثات البيئية من خلال التوسع نحو الطاقة النظيفة، لافتا أن المشكلة في أي مشروع تكون الصيانة إلا أن وزارة النقل تنتهج ملف الاهتمام بالصيانة في كافة المشروعات.

و بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، أفاد: أن السودان تعد عمق استراتيجي لمصر، متمنيا أن يتم تنفيذ خط سكة حديد بين مصر والسودان، لافتا أنمصر بدأت في تطوير الموانئ البرية مع السودان.