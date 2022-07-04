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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708914/النائب-عمرو-القطامى-بمناقشات-منحة-مترو-الإسكندريةمشروعات-النقل-تتحدث-عن-نفسها-بمصروكل-الشكر-للرئيس-السيسى

أعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم (226) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19/ 4/ 2022.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مشروعات منظومة النقل فى مصر تتحدث عن نفسها فى الشارع والجميع يلمس الجهود على أرض الواقع، و شاهدنا جانب منها فى افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطار الكهربائى وأيضا محطات جديدة من مترو أنفاق القاهرة وغيرها من المحاور والكبارى التى يتم أنشائها بمختلف محافظات الجمهورية.

وتوجه النائب عمرو القطامى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية الواعية، وجهودها فى كل المجالات وخاصة قطاع النقل، مشيرا إلى أن جهود الـ8سنوات نتائجه على أرض الواقع لدى المصريين مشيرا إلى أن الافتتاحات التى نتابعها بشكل مستمر للمشروعات تشرف ومصدر فخر للدولة المصرية مُشيدا بالمنح والقروض التى يتم تحريرها لصالح هذا القطاع من جانب وزارة التعاون الدولى مؤكدا على أن تضم تسهيلات كثيرة جدا.

النائب عمرو القطامى بمناقشات «منحة مترو الإسكندرية»:مشروعات النقل تتحدث عن نفسها بمصر..وكل الشكر للرئيس السيسى

كما أكد أهمية تضمن اتفاقيات القروض بنودًا خاصة بمنح التعاون الفنى التى تسهم فى بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين فى طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة موجها الشكر لوزارة النقل على جهودها فى هذا القطاع من خلال سياسة النقل الأخضر الذى يسهم فى تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمى الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين والحماية من التغيرات المناخية الضارة.، موجها الشكر أيضا للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل على التعاون المستمر مع الحكومة.