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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708913/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يوزع-الخبز-للأسر-اللاجئة-ويمول-اسعاف-المنية-في-شمال-لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

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ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.

كما قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 38 مهمة إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مبنى روضة المنار الدمجية للأطفال الصم بعدن و يوزع الخبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان

وأعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل مبنى روضة المنار الدمجية التابعة لجمعية رعاية وتأهيل الصم بمديرية المنصورة في محافظة عدن، وذلك ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

وتضمنت إعادة تهيئة مبنى الروضة ترميم المبنى كاملا، وتزويد الفصول بالطاولات المدرسية، وتوفير الوسائل والمستلزمات الدراسية والتجهيزات المكتبية المتمثلة في أجهزة الحاسوب ومتطلباتها، كما شملت الأنشطة تنفيذ جلسات فردية لتأهيل الصم ورفع قدرات

المعلمين وتنفيذ الحملات التوعوية. وخلال الفعالية تمت زيارة طلاب ذوي الإعاقة لروضة المنار الدمجية مع الاختصاصيين في الجلسات التعليمية لقياس مدى استفادتهم من المشروع.

وتقدم مستشار محافظ عدن لشؤون المديريات عبدالحكيم الشعبي بالشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده في مشروع إعادة تأهيل روضة المنار التي تمثل مركزا مهما لفئة الأطفال من الصم والبكم.

من جهته، أكد مدير مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة أسامة باقاضي أن هذه الفعالية تأتي من منطلق المسئولية تجاه شريحة الصم، مفيدا أن المشروع سيكون له أثر ملموس على تنمية قدرات المستهدفين? ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والمهنية في اليمن الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.