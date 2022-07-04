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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708912/استلام-جثمان-الإعلامية-شيماء-جمال-وانهيار-أسرتها-أمام-المشرحة-فيديو-وصور

استلمت أسرة الأعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها القاضي بأحد الهيئات القضائية، منذ أيام، جثمانها من مشرحة زينهم بعد تصريح النيابة العامة لهم باستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة، وتم نقل الجثمان مباشرة إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر مباشرة.

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