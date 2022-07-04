انت الان تتابع تفاصيل خبر ديانا حداد تثير الجدل بحذف جميع صورها من انستجرام.. وتساؤلات حول ارتدائها الحجاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708911/ديانا-حداد-تثير-الجدل-بحذف-جميع-صورها-من-انستجرام-وتساؤلات-حول-ارتدائها-الحجاب

أثارت الفنانة الشهيرة ديانا حداد الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد قيامها بحذف جميع صورها من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وبدأ الجمهور يتعجب يتسائل حول السبب، خاصة وأن الأمر كان مفاجئ.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حذف ديانا حجاج صورها من انستجرام

ورجح بعض الجمهور بأن سبب حذف ديانا حداد المفاجئ لصورها عبر انستجرام يعود إلى استعدادها لإرتداء الحجاب، ولكن لم تخرج الفنانة لتنفي أو تثبت ذلك الأمر حتى الأن.

ديانا حداد بالحجاب

وكانت الفنانة ديانا حداد أثارت الجدل في وقت سابق بعدما تداولت عدد من المواقع صورة قديمة لها من الحج تفيد باعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب، ولكن خرجت ديانا حداد لتوضح الأمر من خلال برنامج Et بالعربي، فقالت: “الصورة من 5 سنين كنت بعمل عمرة، وكان معي بنتي الصغيرة، ودلوقتي طولها صار قدي، المفروض يكون في مرجعية لصاحب العلاقة، للتأكيد على صحة الخبر، لأن الخبر قديم، بس بكل الأحوال الحمدلله أنا بحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق".

وبعدها شاركت ديانا حجاج صوتها بدون حجاب وأزياء ضيقة على عكس الأزياء التي ظهرت بها في الصورة المتداولة مؤخرا، كما تعمدت اظهار شعرها الكيرللي، وعلقت ديانا على الصورة، فقالت: “احبكم ..شكراً لكل التعليقات الايجابية اللي من مبارح لليوم وانا اقرأها”.

السيرة الذاتية للمطربة ديانا حداد

جدير بالذكر، أن ديانا حداد هي فنانه ومغنيه لبنانية صاحبة صوت مميز ولدت في الأول من شهر أكتوبر من العام 1976، بدأت في المجال الغنائي من خلال بعض الأعمال الفنية التي قدمتها في بدايه حياتها الفنية، ولقبت برنسيسة الغناء العربي، بعدما أصبحت واحدة من أشهر المغنيات في الساحة العربية.

تقيم الفنانة ديانا حداد في لبنان وتحمل أيضا الإقامة الإماراتية بدات في مجال الغناء الفني في عام 1992، واستمرت حتى يومنا هذا وشاركت فيها العديد من البرامج الفنية عبر القنوات التلفاز وحققت العديد من النجاحات في هذا المجال الفني، كما يشار إلى أن ديانا حداد زارت مكة المكرمة في وقت سابق، وأدت فريضة العمرة، ونشرت صورا لها مرتدية الحجاب الشرعي للمسلمات، وأوضحت أن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي.