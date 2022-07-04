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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708910/أرقام-جيسوس-مع-مانشستر-سيتي-عقب-انتقاله-لـ-أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، إتمام تعاقده مع لاعب فريق مانشستر سيتي جابريال جيسوس، وذلك خلال موسم الانتقالات الصفية الجارية.

دوت الخليج

وكلفت صفقة البرازيلي، نادي أرسنال نحو 45 مليون يورو، ووقع اللاعب على عقد طويل الأمد لمدة 5 سنوات قادمة، ناهياً بذلك رحلته التي استمرت لأكثر من 5 مواسم مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

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خاض اللاعب نحو 236 مباراة مع السيتي، تمكن خلالهما من تسجيل 95 هدف، وصنع 46 آخرين، سجل في بطولة الدوري 58 هدف، واحتل بهذا الرقم المركز الخامس في جدول ترتيب هدافين النادي في الدوري الإنجليزي بداية من 1993، كما أنه هو ثاني أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً لـ الأهداف في الدوري الإنجليزي خلف لاعب ليفربول روبرت فيرمينو.

سجل اللاعب 20 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ثالث أفضل هدافي السيتزن في هذه البطولة.

خاض اللاعب 56 مباراة دولية مع منتخب البرازويل، 50 منهم لعبها عقب ارتداء قميص السيتي، وسجل 19 هدفاً منهم 14 بعد التواجد مع بطل الدوري الإنجليزي في نسختيه الأخيرتين.

بطولات جابريال جيسوس مع مانشستر سيتي

حصد اللاعب بطولة الدوري الإنجليزي 4 مرات رفقة السيتي، كما حصد 4 بطولات من كأس كاراباو، وبطولتين من كأس الدرع الخيرية، وبطولة من كأس كاراباو.