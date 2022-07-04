انت الان تتابع تفاصيل خبر بقيمة 100 مليار يورو.. بنك الأستثمار الاوروبي يقدم خطة لإعادة إعمار أوكرانيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708909/بقيمة-100-مليار-يورو-بنك-الأستثمار-الاوروبي-يقدم-خطة-لإعادة-إعمار-أوكرانيا

كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز بأن بنك الاستثمار الأوروبي وهي المؤسسة المعنية بالإقراض فى الاتحاد الأوروبي، تقتراح هيكل تمويل تم تنفيذه من قبل خلال وباء كورونا وهي خطة تهدف إعادة إعمار أوكرانيا باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو اي ما يعادل "104.3 مليار دولار".

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وسيسعي صندوق الاستثمار الأوروبي بين الاتحاد الأوربي و اوكرانيا إلى جمع 20 مليار يورو بشكل مبدئى من دول الاتحاد الأوروبي ومن موازنة الاتحاد فى صورة منح وقروض وضمانات.

مؤتمر لإعمار أوكرانيا

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن ينعقد اليوم المؤتمر الدولى لإعادة إعمار أوكرانيا فى سويسرا ويهدف هذا المؤتمر توفير الموارد لأوكرانيا من أجل مساعدتها لإعمار البلاد نتيجة الدمار الذي خلفتها الحرب الروسية.

ويذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يقترح صندوقا يعمل بآلية ذاتها التى تم العمل بها خلال جائحة كورونا من أجل ضمان التمويل لشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يسهم الصندوق الخاص بأوكرانيا فى إعادة إعمار وبناء الجسور وترميم خدمات المياه والصرف وبشكل خاص داخل المدن التى ارتفع فيها عدد سكانها بسبب نزوح أهلها من مناطق اخري داخل اوكرانيا.

ويشار إلى أن استخدام آلية تم استخدامها من قبل يعني انه هناك أمكانية أن تنفذ بشكل أسرع ومن ثم يتم الموافقة على الاستثمارات الأولية بحلول نهاية العام وقد يتيح ذلك لآخرين تقديم مساهمات كما يمكن توسيع نطاقها بسهولة.

موافقة أولية من المفوضية الأوروبية

ويذكر انه يجب ان تعطي المفوضية الأوروبية موافقة أولية على هذه الخطة ومن ثم يوافق أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي على الخطة وبعد ذلك ستقرر دول الاتحاد الأوروبي لاحقا ما إذا كانت ستساهم فى الصندوق.