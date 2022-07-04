القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:28 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعى: فرق التدخل السريع تعاملت مع ٣٢٦ بلاغًا خلال شهر مايو.. واحتلت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية الصدارة في البلاغات

- استمرار التنسيق الدائم مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني

استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا عن جهود فرق التدخل السريع فى التعامل مع حالات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوي على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، حيث تعاملت فرق التدخل السريع مع ٣٢٦ بلاغًا بشأن أطفال وكبار وأسر بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

ووجهت القباج بضرورة تيسير الإجراءات لسرعة إنقاذ المواطنين وبحث كافة البلاغات والتحرك فور تلقيها، مشيرةً إلى استمرار التنسيق الدائم مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتصدرت المحافظات الحضرية الصدارة في إجمالي الأطفال والكبار بلا مأوى، فاحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى طبقا لأكثر عدد البلاغات بإجمالي ١٣٦ بلاغا، يليها فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الجيزة بإجمالي ٣٤ بلاغا ويليها فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة بالإسكندرية بإجمالي ٣٢ بلاغًا ويليها محافظة البحيرة بـ ٢١ بلاغا ثم محافظتي الغربية وقنا بـ ١٨ بلاغا لكل منهما.

ففي محافظة القاهرة، توجه الفريق المركزي لمكان تواجد طفل يفترش الرصيف أسفل كوبري أكتوبر بجوار نادى الجزيرة، ويبلغ الطفل ١٤ سنة، وقد ترك منزله منذ ٣ شهور نتيجة خلافات مع والديه، وبعد الحديث معه، وافق الطفل على اصطحابه لأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد موافقته.

وورد بلاغ آخر للفريق بوجود مواطن بلا مأوى بالقرب من سور مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب فتوجه الفريق على الفور للرجل الذي يبلغ ٤٥ عاما، وكان يعمل في جمع الكانز والكرتون وتعرض لحادثة وأصيبت إحدى قدميه ومنعته من القدرة على العمل وأصبح في الشارع بلا مأوى، وتم نقله إلى دار "معاً لإنقاذ إنسان" بالجيزة.

وفى محافظة الجيزة تعامل الفريق مع إحدي السيدات العربية وأطفالها بلا مأوى وتبين من دراسة الحالة أنها تدع من العمر ٣٨ عاما، متزوجة بمصرى وحاصلة على الجنسية المصرية ولديها ثلاثة أطفال تحت سن ٦ سنوات، وحدثت خلافات أسرية مع زوجها وقام بطردها وأولادها بالشارع، فتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بنقل السيدة وأطفالها إلى أحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لها ولأطفالها .

وفى الإسكندرية، تعامل الفريق مع عدد ٣٤ بلاغا، تم تقديم مساعدات لبعضها والبعض الآخر رفض الانتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تعامل الفريق مع حالة مواطن بلا مأوى تعرض لحادث سيارة وصدمة نفسية ويفترش الرصيف، فقد توجه الفريق لمكان تواجده وتبين أنه يبلغ من العمر ٤٥ عاما، وكان يعمل مدرسا، ثم تعرض لحادث سيارة وأصيب بصدمة نفسية.

وقد نسق الفريق مع قسم الشرطة المختص وسيارة إسعاف لنقل الحالة لإحدي المستشفيات للعلاج ويتابع الفريق تحسن حالته الصحية لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى البحيرة تعامل الفريق مع ٢١ بلاغا أبرزهم تعامله مع إحدي الحالات الإنسانية التي ورد بها استغاثة من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء وتبين أنها لسيدة مطلقة ولديها ثلاثة أبناء تبلغ من العمر ٤٥ عاما وتقيم بكشك خشبى بجوار إحدي المدارس وعليه تم تقديم مساعدات مالية وعينية من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى وبعض الجمعيات الأهلية.

وفى الغربية تعامل الفريق مع ١٨ بلاغا وأبرزهم تعامله مع رجل مسن بلا مأوى بالقرب من شارع البحر ويدعى ا.ف.ا يبلغ من العمر ٦٨ عاما، وقد انفصل عن زوجته وترك المنزل منذ ٥ شهور وتم إيداعه دار رعاية كبار بلا مأوى بطنطا، كما نجح الفريق في إقناع سيدة بلا مأوى كانت تقيم بالقرب من جامع القصبي وعمرها ٤٦ عاما، ونتيجة لظروفها الأسرية تركت المنزل، وقد تم إيداعها بأحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفى المنوفية نجح الفريق في نقل مسنة بلا مأوى في مدينة أشمون بسبارة إسعاف، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية إلى مستشفى الصحة النفسية بميت خلف لتلقى الرعاية والعلاج المناسب لحالتها، حيث وردت الحالة للفريق أكثر من مرة، ولكنها كانت ترفض الانتقال ونجح الفريق وإدارة أشمون الاجتماعية في إقناعها.

وفى بورسعيد تعامل الفريق مع عدد ٨ بلاغات منها التعامل مع حالة أسرة تطلب بعض الاحتياجات لها، فتم التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، وتم تقديم مساعدات مالية وعينية للأسرة، بالإضافة إلى إقناع ٤ أشخاص بلا مأوى وتم إيداعهم بدار حياة كريمة للرعاية.

وفى سوهاج تمكن الفريق من نقل حالة مواطن بلا مأوى يدعى م. س.ش ويبلغ من العمر ٣٢ عامًا إلى مستشفى الصحة النفسية بسوهاج وأثناء تلقيه للعلاج أمكن الاتصال بأسرته التي حضرت لاستلامه، حيث تبين أنه متغيب عن المنزل منذ خمس سنوات.

وفى قنا تعامل الفريق مع ١٨ بلاغا، حيث تم التعامل مع حالة مسن بلا مأوى يفترش الأرصفة بإحدى الميادين ويتنقل من مكان لآخر، فتوجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتبين أنه مصاب ببعض الأمراض المزمنة، وأجريت محاولات عديدة لإقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافق وتم نقله.

وينسق فريق التدخل السريع بشكل دائم ومستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وهيئة الإسعاف المصرية ومنظمات المجتمع المدنى.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى كبار وصغار والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.