الصحة تستقبل 29 مليون و865 ألف زيارة لمبادرة ”متابعة وعلاج الأمراض المزمنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالي الزيارات التي استقبلتها مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، منذ انطلاقها في شهر يونيو 2020 والتي بلغت 29 مليون و865 ألف زيارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلهم للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم بالمجان، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، منوها إلى تقديم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لـ 4 ملايين و252 ألفًا و875 مواطنا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها بالمجان، موضحًا أن خدمات المبادرة، تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، إلى جانب خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، مع قياس مؤشر كتلة الجسم، وتقديم التوعية الصحية للمترددين على المبادرة.

وقال «عبدالغفار» إن خدمات المبادرة متاحة بـ 5400 وحدة صحية ومركز طبي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرة من خلال القوافل الطبية والفرق المتحركة، بالأماكن العامة، وأماكن التجمعات، والقرى النائية، موضحًا أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج مجانا بشكل دوري، من خلال «كارت المتابعة».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويمكن معرفة أماكن الوحدات التي تقدم خدمات المبادرة من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق «صحة مصر» مضيفا أن الوزارة تتلقى استفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على رقم 15335.

يُذكر أن المبادرة انطلقت يوم 21 يونيو 2020، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»، وتم التوسع في الخدمات المقدمة، والفئات المستهدفة بالمبادرة في شهر سبتمبر من نفس العام، لتشمل فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا.