انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء

وأضاف عطية، فى بيان اليوم الإثنين، أن الطلاب موزعين على 8 لجان للامتحانات فى كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب 59 طالبا وطالبة، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.
وأشار إلى أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وتم تجهيز وإعداد مقار اللجان، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير احتياجاتهم كافة.
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