وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالعيد

وأشار الوزير إلى ضخ ما يزيد على الـ40 طن يوميا من اللحوم البرازيلى المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيها إلى 85 جنيه للكيلو الواحد، مضيفا أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل المجمعات الاستهلاكية أيام وقفة عيد الأضحى وأول وثانى وثالث أيام العيد مع توافر اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزير وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع التموينية والمخابز فى أيام العيد للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن اللحوم الضأن المبرد تباع بالمجمعات بـ135 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم السوادنى الطازجة 115 جنيها للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها فى شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة، ومديريات التموين تسيير حملات يومياً للتأكد من توافر السلع وعمل المخابز وبدالى التموين.
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