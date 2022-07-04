وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالعيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طن يومياً.





وأشار الوزير إلى ضخ ما يزيد على الـ40 ‏طن يوميا من اللحوم البرازيلى المجمدة بالمجمعات ‏الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيها إلى 85 جنيه ‏للكيلو الواحد، مضيفا أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بعمل المجمعات الاستهلاكية أيام ‏وقفة عيد الأضحى وأول وثانى وثالث أيام العيد مع توافر ‏اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بأن الوزير وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف ‏عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع ‏التموينية والمخابز فى أيام العيد للتأكد من جودة المعروض ‏من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى ‏مستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير ‏أن اللحوم الضأن المبرد تباع بالمجمعات بـ135 جنيها للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادنى الطازجة 115 جنيها للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها فى شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين تسيير حملات يومياً للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالى التموين.‏