الداخلية تطرح عبوات غذائية للمواطنين بتخفيضات 50%

جدة - نرمين السيد - طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بأسعار مُخفضة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق عبر منافذ منظومة "أمان" التابعة للوزارة، اعتباراً من اليوم الإثنين.





يأتى ذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية. على النحو الموضح الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg). يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة الوزارة للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرار وزارة الداخلية فى تقديم كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالى من خلال منظومة أمان.

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