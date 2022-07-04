سفير الصين: قطار الصداقة مع مصر يسير بسرعة

جدة - نرمين السيد - وصف لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، القطار الكهربائى الخفيف بأنه قطار الصداقة الصينية – المصرية يسير بسرعة عبر أرض مصر الشاسعة، مضيفًا أن هذا المشروع سيوفر لخمسة ملايين ساكن خدمات نقل فعالة ومريحة بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.





وأعرب السفير، فى تغريدة على موقع توتير اليوم الإثنين، عن سعادته بحضور افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، الذى يعد الأول فى مصر ويتم تنفيذه من خلال شراكة مصرية – صينية تحت الرعاية الشخصية لقادة البلدين.

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف بمدينة العاشر من رمضان هو مشروع تعاون رئيسى تم توقيعه من قبل رئيسى الصين ومصر، وهو أيضًا أحد المشاريع الرئيسية للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية بين الصين ومصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو أول خط سكة حديد خفيف مكهرب فى مصر ويعتبر "بطاقة تعريف" ورمزًا للإصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث يربط بين 3 مدن مهمة هى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أن السرعة التشغيلية للقطار الكهربائى الخفيف تبلغ 120 كيلومترا فى الساعة، بينما يصل الطول الإجمالى للخط 65.6 كيلومتر، وهناك 11 محطة على طول الخط، ومن المتوقع أن ينقل 340 ألف راكب يوميًا، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل فى بناء خط توسعى بطول 3.18 كيلومتر (جسر بطول 2.5 كيلومتر تقريبًا)، وكذلك إنشاء محطة جديدة فى منطقة العاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تعد الامتداد الجنوبى للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع ، وربطها بخط سكة حديد "العين السخنة - العلمين" فائق السرعة الذى هو قيد الإنشاء، وهناك حوالى 20 كيلومترًا من السكك الحديدية الكهربائية ذات المسار المزدوج، و4 محطات، وموقف سيارات للسكك الحديدية الخفيفة ومحطة جر فرعية، بالإضافة إلى 8 عربات ركاب كهربائية جديدة للقطار الكهربائى الخفيف.