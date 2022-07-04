فرص استثمارية واعدة.. مصر تتحول لوجهة تعدينية عالمية

جدة - نرمين السيد - ووجه الدعوة لمستثمرى صناعة التعدين عالميًا ومحليًا لاقتناص تلك الفرص والاستثمار فى هذا القطاع الواعد فى ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمى، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.

وأوضح أنها تمتلك طبيعة جيولوجية متميزة وتوافر أنواع عديدة من المعادن، فضلاً عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والموانئ المطلة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالميًا.

جاء ذلك فى كلمة الوزير التى وجهها عبر التقنيات الحديثة فى افتتاح منتدى مصر للتعدين لعام 2022، والتى أشار خلالها لجهود الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى فى ضوء برنامج طموح وأهم الفرص والثمار التى تحققت جراء تلك الجهود.

ودعا الوزير الشركات العالمية للمشاركة فى الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف إيقات للذهب ككشف متميز يؤكد وجود احتياطيات من الذهب فى هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبى.

ويعد منتدى مصر للتعدين حدثًا رائدًا فى مجال التعدين بمشاركة جمع مميز من شركات التعدين المحلية الدولية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية فى مصر وشمال إفريقيا وخبراء صناعة التعدين.

ويسلط المنتدى الضوء على ما أحدثته مصر من تطورات وإصلاحات فاعلة فى مناخ الاستثمار التعدينى لديها لجذب الاستثمار الأجنبى فى قطاع التعدين وتنمية الشراكات باعتبارها من العوامل الرئيسية لإطلاق القيمة وتحقيق المنفعة فى قطاع التعدين، ما يجعله الحدث الأكثر أهمية للأطراف المعنية إقليميًا بما فى ذلك شركات التعدين الكبرى والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المشروعات الحكومية من إفريقيا وشمال إفريقيا.