رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج جميع حجاج القرعة

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء الأحمدى، فى تصريح له، إنه تم اليوم تفويج الفوج الأخير من حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد اللواء الأحمدى أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة ولله الحمد، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، أن بعثة القرعة حرصت على تنظيم ندوات للوعظ الدينى، بحضور وعاظ وواعظات وزارة الأوقاف المرافقين للبعثة، لشرح كيفية أداء المناسك والآداب التى يجب أن يتحلى بها الحاج، وتخللها أيضا إرشادات صحية من الأطباء المصاحبين للبعثة، لتوعية الحجاج بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال تأدية المناسك.