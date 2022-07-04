انت الان تتابع خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. شوف مجموعك هيخليك توصل لحد فين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأهب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس والمجلس الاعلي للجامعات الحكومية، للكشف عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظام الـ 3 سنوات تجاري بعد الكشف عن النتيجة أمس، وأعلن الأعلى للجامعات الحكومية عن القواعد الخاصة بالتنسيق، ومن أهمها وصول عدد الرغبات الخاصة بالتنسيق لـ 75 رغبة لكل طالب مثل الثانوية العامة والشهادات المعادلة سواء العربية والاجنبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

وأعلن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن القواعد الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3 سنوات تجاري، وهي تشمل على ضرورة الحجز لاداء اختبارات القدرات للكليات التي يكون من شروط الالتحاق بها عمل اختبارات القدرات، وهذا طبقاً إلي المواعيد الذي يحددها المجلس ووزارة التعليم العالي.

وسوف تبدأ مراحل تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لجميع طلاب الثانوية العامة 2022.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

وكشف المجلس الأعلي للجامعات الحكومية أنه يتم ترشيح جميع الطلاب المصريينن إلي كليات الجامعات الحكومية، وهذا يكون من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط، وأيضاً لا تقبل الجامعات المصرية أي طلب يقدم للكليو بشكل مباشر.