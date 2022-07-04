انت الان تتابع خبر حالة طقس عيد الأضحى.. هيكون شديد الحرارة وظاهرة تسبب زيادة الإحساس بالسخونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالإعلان عن تفاصيل حالة الطقس يوم السبت 9 يوليو 2022 الذي يوافق يوم 10 ذو الحجة، وهو يوم عيد الأضحى المبارك.

حالة طقس عيد الأضحى شديد الحرارة

وأكدت منار قائلة “من المرجح أن يشهد يشهد أول يوم عيد الأضحى، طقساً حاراً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء”.

ارتفاع نسبة الرطوبة في النهار

وأضافت أن ارتفاع نسبة الرطوبة في النهار يؤدي إلي زيادة الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، ويكون بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجة مئوية، ويحدث نشاط للرياح على العديد من المناطق، وهذا ما يؤدي إلى قلة الشعور بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الليل، ودرجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 35 درجة مئوية، وتشهد البلاد الكثير من الأجواء الحارة الرطبة طوال النهار ومعتدالة في الليل على كل المناطق التي توجد شمال البلاد ويحدث استمرار لارتفاع الرطوبة.