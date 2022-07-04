انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث آليم بـ”الشرقية”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى عامل وربة منزل مصرعهما فيما أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر تصادم مروع وقع بطريق الزقازيق- ههيا بمحافظة الشرقية بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى مستشفى ههيا المركزي من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأكد التقرير الطبي للحادث إلي مصرع “عبد المنعم عبد البديع أحمد” 62 عاما مقيم أبو يسن أبو كبير، و”شيماء باز” 37 عاما مقيمة تليجة كفر صقر، إثر إصاباتهما بنزيف وكسور متعددة، وإصابة كل من “نادية هلال محمد” 55 عاما و”ربيع محمد السيد” 67 عاما و”منال محمد العربي” 30 عاما و”إبراهيم محمد” 27 عاما جميعهم مقيمين قرية تليجة كفر صقر، مصابين بجروح متعددة وسحجات وكدمات