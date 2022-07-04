انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر قرار جديد بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، أنها قامت اليوم الأثنين الموافق الرابع من يوليو 2022 بإرسال خطاب تسليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 علي جميع المديريات التعليمية بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التعليم، أن المديريات التعليمية سوف تقوم بتوزيع نتيجة الدبلومات الفنية علي جميع المدارس الفنية بأنواعها المختلفة “صناعي – فني – تجاري” .

وكان الدكتور طارق شوقي قد أعتمد أمس الأحد النتيجة بنسبة نجاح لنظام الثلاث سنوات 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، ونسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%، حيث أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

كشفت الوزارة عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من هنا