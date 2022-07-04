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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708906/النائب-وحيد-قرقر-بمناقشات مشروع-مترو-الإسكتدرية-يستهدف-توفير-وسيلة-مواصلات-صديقة-للبيئة

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الاتفاقان المعروضان على المجلس بشأن منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو، وبشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

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الجمهورية الجديدة

وقال قرقر، أن لجنة النقل بالبرلمان دائما تحرص كل الحرص خلال مناقشتها لمثل هذه الاتفاقيات، على منحها الوقت والمجهود اللازم، حتى يتم خروجها واقرارها دون تحمل الأجيال القادمة أعباء مالية، وأن يكون هدفها تحقيق الخير على أرض مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

وثمن وكيل لجنة النقل بالبرلمان، فى كلمته، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور، ومحطة بدر، أمس، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقلة كبيرة تنقلنا للجمهورية الجديدة، لاسيما و أنها محطة تبادلية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتتضمن سبع وسائل مواصلات تبادلية

وبشأن اتفاقية مترو الإسكندرية ابوقير، أوضح أنه يستهدف توفير وسيلة مواصلات جديدة وصديقة للبيئة بالاسكندرية، تخفف من الزحام من الأعباء المادية علي أهالى الإسكندرية.

وثمن قرقر، اتفاق منحة دراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشيرا إلى أنها تساعد فى زيادة حركة التبادل التجارى والتعاون بين مصر والسودان