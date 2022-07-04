انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقة جديدة لـ السيتزن.. مانشستر سيتي يتعاقد رسمياً مع لاعب ليدز يونايتد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708897/صفقة-جديدة-لـ-السيتزن-مانشستر-سيتي-يتعاقد-رسميا-مع-لاعب-ليدز-يونايتد

أعلن نادي مانشستر سيتي ، عن إتمام صفقة كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد بعقد لمدة 6 أعوام، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويعد اللاعب المنضم حديثاً لصفوف السيتيزن، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف منتخب إنجلترا، وساهم بقوة في صعود الأسود إلى نهائي يورو 2020، بالإضافة لمشاركته في وصول المنتخب الانجليزي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وخاض اللاعب صاحب الـ 26 عام، 235 مباراة مع نادي ليدز، تمكن من تسجيل 14 هدف، وصناعة مثلهم، وسيتواجد مع بطل الدوري الإنجليزي لمدة 6 مواسم قادمة، ولم يكشف النادي عن سعر الصفقة.

وقال اللاعب، في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي: “ أنا سعيد للغاية بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي”.

وأضاف: “ مانشستر سيتي أثبت أنه أفضل فريق في البلد، وهذا لأنه يملك حقاً أفضل مدرب في العالم وهو بيب جوارديولا”.

واستكمل: “ أتمنى أن أكون قادراً على اللاعب تحت قيادة جوارديولا وطاقمه المساعد، وأن أكون جزءاً من نجاح هذا الفريق، فهذا سيغمرني بالسعادة”.

واستفرد: “السيتي ناد عالمي المستوى مع موظفين ومنشآت عالمية المستوى، وانضمامي إلى النادي حلم أصبح حقيقة".

وأتم : "الآن لا أطيق الانتظار لبدء العمل والبحث عن محاولة لمساعدة الفريق على المضي قدما وتحقيق المزيد من النجاح".