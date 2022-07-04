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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708896/أفغانستان-مقتل-18شخصا-من-طالبان-بهجوم-مسلح-غربي-البلاد

دوت الخليج

استهداف حركة طالبان

وذكرت وكالة أنباء هرات نيوز عبر تلجرام بأن عدد القتلى بلغ 18 شخصا فى حين اصيب آثنان آخران بجروح جراء الهجوم المسلح".

وأضافت مصادر محلية بأن المهاجمين وهم ثلاثة أشخاص قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على السيارة العسكرية بعد أن قاموا بإطلاق النار على الجنود، لا فتا إلى أن أحد المهاجمين قد لقى مصرعه وهرب آثنان آخران من المنطقة.

وفى سياق متصل أعلن المتحدث باسم القيادة الأمنية لحركة طالبان فى هرات محمود شاه رسولى، بأنه فى تمام الساعة السابعة صباحا تعرضت سيارة عسكرية كانت تقل موظفى فيلق الفاروق 207، للهجوم من دون أن يوضح عدد الضحايا

ويشار إلى أن تضاربت المعلومات حول عدد الذين سقطوا من جانب صفوف حركة طالبان حيث ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية المستقلة بأن عدد القتلى 3 أشخاص فى حين بلغ عدد الجرحي إلى نحو 17 شخصا.

وتشهد أفغانستان حالة من الأنفلات الأمني وتحدث عمليات إرهابية بشكل متكرر مستهدفة المساجد والكمائن والمدنيين وتسفر عن سقوط العشرات والمئات من الضحايا وتزايد هذا الانفلات الأمني وانعدام استقرار سياسي وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، بعد انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الافغانية وفرار رئيس البلاد وأعلان حركة طالبان توليها الحكم وبسط سيطرتها على مفاصل الدولة، وسط فرض قيود مشددة وقاسية ضد المرأة الأفغانية وتنديد دولى باحترام حركة طالبان حقوق الانسان وحقوق المرأة، فى مقابل ذلك تطالب حركة طالبان من المجتمع الدولى أن يتم الأعتراف بها ورفع جميع العقوبات عنها وإلغاء تجميد أموال البنك المركزي ودعم التنمية فى أفغانستان.