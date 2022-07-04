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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708895/مواعيد-مباريات-الأهلي-القادمة-فى-الدوري

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الجونه، غداً الثلاثاء الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

يوم الثلاثاء 5 يوليو الأهلي ضدالجونة ضمن منافسات الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

يوم الثلاثاء 12 يوليو الأهلي ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري على أرضية ملعب الأهلي.

يوم السبت 16 يوليو الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري على ستاد الدفاع الجوي.

يوم الأربعاء 20 يوليو الأهلي أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري على أرضية ملعب ستاد برج العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر العام الماصي، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.