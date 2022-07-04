انت الان تتابع خبر عاجل – الصحة تصدر تحذيراً هام قبل إجازة عيد الأضحي المبارك : خلي بالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان بيان هام بشأن فيروس كورونا المستجدة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك الذي سوف يوافق يوم السبت القادم التاسع من يوليو 2022.

وحذرت الصحة علي لسان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسمها عن التجمعات الكثير خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك، موضحة أن جائحة فيروس كورونا لا تزال موجود، خاصة وأن المنظمة العالمية للصحة لم تعلن حتي اآن عن انتهاء الجائحة.

وأشار عبد الغفار أن اللقاح يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض، لذلك يحب علي باقي المواطنين الذين لم يحصلوا عليه بسرعة التوجه إلي مراكز التلقيح المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للحصول عليه مجاناً