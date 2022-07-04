طبيب يطعن زوجته بمشرط ويحاول الانتحار..والنيابة تحتجزه

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708888/طبيب-يطعن-زوجته-بمشرط-ويحاول-الانتحاروالنيابة-تحتجزه

أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، باحتجاز طبيب يبلغ من العمر60 عاما على ذمة التحقيقات، وتحريات المباحث حول واقعة قيامه بالاعتداء على زوجته بمشرط ومحاولته الفاشلة للانتحار من أعلى عقار بشارع الأديب.

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ونجحت الأجهزة الأمنية، في إنقاذ طبيب نساء وتوليد، حاول الانتحار بالقفز من الطابق الثاني عشر من عقار محل سكنه، بمنطقة شارع الأديب بالمنصورة، وتبين قيامه بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة «مشرط»، وحاول بعدها الانتحار.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي شارع الأديب دائرة قسم أول المنصورة بقيام أحد الاشخاص بمحاولة إلقاء نفسه من الطابق الاخير بأحد الابراج السكنية بالمنطقة.

الانتقال والفحص

وانتقل على الفو ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين قيام أحد الأشخاص بالوقوف على بروز أعلى نافذة بالطابق الأخير بأحد الأبراج السكنية محاولا القفز بقصد الانتحار.

السيطرة على الطبيب

وتمكنت الجهات المعنية من السيطرة على الطبيب ومنعه من القفز، وبالفحص تبين أنه يدعى "علي أ. غ"، 64 سنة، طبيب نساء وتوليد، ومقيم بذات العنوان بالطابق الرابع بنفس العقار.

وباصطحابه إلى قسم الشرطة، وبسؤاله حول أسباب قيامه بمحاولة الانتحار، كشف عن وجود خلافات مالية بينه وبين زوجته "وفاء م. ع"، 58 سنة، بكالوريوس تجارة، وحدثت بينهم مشادة كلامية، وقام بالتعدي عليها بالضرب بآلة حادة "مشرط" وأحدث بها عدة إصابات بالصدر وأسفل الإبط الأيسر، وحاول الانتحار عقب ذلك، مضيفا أن ابنه نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة.