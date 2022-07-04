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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708887/شوبير-يعلق-على-مفاوضات-ويجان-لضم-محمود-جاد-ويطالب-إنبي-بالحقيقة

علق أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الأخبار المنتشرة والتي تفيد بوصول عرض من نادي ويجان الإنجليزي، لضم حارس مرمى فريق إنبي محمود جاد، خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج:

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم على راديو “أون سبورتس”،” بطالب مسئولو نادي إنبي، بإنه لو هناك عرض رسمي وصل لنادي بالفعل من نادي ويجان، يظهروا العرض، وهذا لا يُعد تشكيكاً في حديث مسئولي الفريق البترولي، ولكن لابد من وجود عرض رسمي بالفعل من جانب النادي الإنجليزي”.

وأضاف: “ العروض اللي فعلا بتتم هو عرض من نادي قطري، واللي بيطالب النادي الاهلي بالحصول على خدمات مدافع الفريق بدر بانون والأمور على وشك الانتهاء، لكن مش معنى أنه يوصلي مكالمة أو جواب من وكالة طالبين فيه التعاقد مع اللاعب، يبقى ده عرض”.

وأتم: “ إذا كان هناك عرضاً رسمياً، فيستوجب على مسئولي نادي إنبي إظهار هذا العرض لنا، وأعتقد هذا الأمر سهل وليس به صعوبة”.

على الجانب الآخر، كان قد تعرض فريق إنبي لهزيمة بهدفين مقابل لاشئ، من نظيره فيوشتر، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين مساء أمس الأحد، ويتواجه الفريق البترولي أمام نادي الإسماعيلي، والذي خسر بركلات الترجيح من فريق غزل المحلة، في مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

موقف إنبي في الدوري

ويتواجد فريق إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 11، وخسر 7 مواجهات، وكان قد تعرض للهزيمة أمام فريق بيراميدز في آخر جولات الدوري.