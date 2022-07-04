انت الان تتابع تفاصيل خبر الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية الفنية: هدخل معهد فني صحي علشان أتوظف|فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708884/الأولى-على-مستوى-الجمهورية-في-الثانوية-الفنية-هدخل-معهد-فني-صحي-علشان-أتوظففيديو

عبرت أسرة الطالبة تغريد الأولى مكرر على مستوى الجمهورية في الثانويه الفنية الحاصلة على 99.14% عن فرحتهم، حيث استقبلوا خبر نجاحها بالزغاريط.

التقى دوت الخليج بالطالبة تغريد الأولى على الجمهوريه في الثانوية الفنية بمجموع 99.14%.

«كنت متوقعة أني أحصل على المركز الأول»

وقالت الطالبة تغريد، «أنا كنت متوقعه إن أنا أطلع الأولى عل مستوي المحافظه أو المدرسه..لقيت نفسي طالعه الأولي على الجمهورية.. لقيت صحابي شافوا الصوره على الأنرت وبعتولي وكلموني وقالولي مبروك ياحبيبتي شرفتينا وإدعيلنا نتيجتنا بكرا».

«نفسي أدخل معهد فني صحي علشان أشتغل»

وأضافت تغريد «نفسي أدخل معهد فني صحي علشان أتوظف أخد سنتين معهد واتوظف ولو حبيت بعدها اكمل كليه هكمل».

وأشارت جدة تغريد، لأمها قابلت الخبر بالفرحه والزغاريد قائلة: «من كتر الفرحه مش قادره أعبر عن سعادتي وفرحتي وفرحانه جدا بيها».

وأوضحت والدة الطالبة تغريد، أن ابنتها اجتهدت من أجل الوصول لهذه المكانة مشيرة إلى«مكنتش بخليها تعمل حاجه في البيت واللي هيا عايزاه هعملهولها»

واختتمت الطالبة تغريد الحاثلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية حديثها أن والدها يعمل بالخارج مشيرة إلى «عايزه أقوله أنا بحبك جدا ورفعت راسك زي ماوعدتك»