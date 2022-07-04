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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:52 صباحاً - محمد السيد - /708899/جامعة-الأزهر-تعلن-حاجتها-لمعيدين-بالكليات-الشرعية-والعربية-من-خريجي-دفعة-2014

فتحت جامعة الأزهر، باب التعيين لمعيدين بالكليات الشرعية والعربية، من الأوائل دفعة 2014.

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وطالبت جامعة الأزهر، من تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة الوظائف من خلال الرابط التالي

ويشترط للتقدم إحضار المستندات التالية:

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المُتقدم والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية "الليسانس" موضحاً بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة من شهادتى الاعدادية والثانوية الازهريتين الحاصل عليهما المتقدم والأصل للاطلاع.

4- الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المُقيد بها المُتقدم.

5- التقدم بشهادة حُسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل.

6- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلى والأصل للاطلاع.

7- صورة شهادة الميلاد.

8- صورة الموقف من التجنيد.

9- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

10- عدد 6 صور شخصية حديثة.

11- صحيفة الحالة الجنائية.

يراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين

جامعة الأزهر تعلن حاجتها لمعيدين بالكليات الشرعية والعربية من خريجي دفعة 2014

ولن يتم الالتفات الى الطلبات السابق تقديمها على موعد الاعلان أو التى ترد بالبريد أو التى ترد بعد انتهاء الموعد أوغير المستوفاة للشروط.

يشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قرر صرف ألف جنيه منحة للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

وتصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

وجاءت المنحة لما تحقق من انضباط في أعمال الامتحانات، وما تحقق فيها من إيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش ما ساهم في التعبير الواقعي عن مستقبل الطلاب، بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي، والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم.