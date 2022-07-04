انت الان تتابع خبر شوف مصير تقديمك في الإعلان الـ15 بـ”الاسكان الإجتماعي “عبر طلب استعلام صندوق التمويل العقاري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من أصحاب العقارات والشقق والمهتمين بالتمويل العقاري البحث خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية البحث عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي وذلك بإستخدام محرك البحث الشهير جوجل.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد، العديد من الوحدات السكنية لمتوسطي ومعدمي الدخل في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية.

وفرت الصندوق، مجموعة من الوسائل التي يستطيع المواطنين الذي التعرف على مصير وحداتهم السكانية التي تقدموا بحجزها في الإعلان الخامس العشر ضمن مشروعات الاسكان الإجتماعي.

وأوضح أن أي حاجز يسطيع معرفة مصير وحدته السكنية بعد أن تقدم للحجز لها عن طريق العديد من قنوات الاتصال مثل، الدخول مباشرة إلي موقع الألكتروني لـ”صندوق التمويل العقاري” من خلال الضغط هنا، أو إرسال رسالة نصية من أي شبكة تليفون محمول إلي رقم 1124 للاستعلام علي أن موضح بها الرقم القومي للحاجز.