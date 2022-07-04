انت الان تتابع خبر جاء الحسم النهائي – الإعلان عن صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات قبل العيد – دور على حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، أن جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تعمل بكافة طاقتها اليوم الأثنين الموافق الرابع من يوليو 2022 لصرف معاشات يوليو 2022 التي تتضمن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي.

وأوضحت القباج، أن اليوم يتم صرف معاشات يوليو للشريحة الثانية التي تضم 2 مليون و400 الف قائم بالصرف ومستفيد والتي يحصل فيها صاحب المعاش على أقل من 2000 جنيها وأكثر من 1000 جنيها من الخزانة العامة للدولة.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي ، أن منافذ الصرف تقوم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة تحديات فيروس كورونا المستجد ، وتقليل التزاحم حول منافذ الصرف وتسهيل عملية حصول أصحاب المعاشات علي مستحقاتهم الشهرية.