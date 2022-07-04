انت الان تتابع خبر لمدة 3 ساعات – قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الوادي الجديد”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة الوادي الجديد ، بيان هام اليوم بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

وأكدت شركة كهرباء الوادي الجديد رباأنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات متواصلة بداية من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، مشيرة أن سبب قطع الكهرباء هو أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة .

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

وحددت شركة كهرباء أسيوط المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل كلا من قرى المنيرة والقطارة شمال مدينة الخارجة ، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة طوال فترة انقطاع التيار الكهربائى.