انت الان تتابع خبر تعليق عمرو أديب على ارتفاع سعر البيض: هتفضل الكرتونة بـ 70 جنيه والقادم أصعب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي عمرو أديب أن روسيا تحتل في الوقت الحالي ربع أوكرانيا، ومصر تتأثر كثيراً بهذه الأزمة التي حدثت بين البلدين، وهذا التأثر ظهر على العديد من االمنتجات الغذائية وبعض الصناعات وغيرها.

تعليق عمرو أديب على ارتفاع سعر البيض في مصر

وعلق عمرو أديب في برنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر مساء أمس الأحد، على زيادة سعر كرتونة البيض في مصر، وقال “الأزمة لن تنتهي قبل نهاية العام وتستمر فترة طويلة، وإحنا بنتفرج على مسرحية هابطة، ما يهمني في الحرب فقط هي البلكونة اللي وقعت في مصر والمصيبة اللي حلت عليها دون أن تكون لها يد”.

واضاف قائلاً “طول ما روسيا واخدة ربع أوكرانيا هتفضل كرتونة البيض بـ70 جنيه والقادم أصعب”، وأيضاً تحدث أديب أن الحوار الوطني لن يسمح أبداً بطغيان الأغلبية على الأقلية.

عمرو أديب يتحدث عن الاعلام المصري

وتابع أثناء برنامجه الحكاية أنه سوف يكون هناك آلية تسمح بعرض كل الآراء وأن تكون ذات جدوى، وقال البعض بيقول علينا إعلام فاسد وإعلام عار وييجي يقول الإعلام مش بيتكلم ولا بيعبر عننا.. طاب إنت عاوزني أتكلم ليه طالما إنت شايف إني لا أساوي شيء، لو إنت شايف إني مش بقول.. قول إنت واكتب على السوشيال ميديا”.