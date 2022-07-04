انت الان تتابع خبر طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022.. الرابط لكل المستعلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ العديد من أصحاب العقارات والشقق والمهتمين بالتمويل العقاري يبحثون عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري ويكون بالرقم القومي، وهذا بعدما زادت معدلات البحث أثناء هذه الفترة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي على محرك “جوجل”.

رابط طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022

الدخول للموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي من هنا.

النقر على أيقونة استعلام عن حالة الطلب، والاطلاع على حالة الطلب الخاصة باستلام الوحدة السكنية في أحد المشاريع السكنية.

وإدخال الرقم القومي لمقدم الطلب لكل وحدة سكنية.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن حالة الطلب على الشاشة عن طريق صفحة البيانات.

ادخال كلمة السر التي تخص حساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو الذي قمت بإنشائه عند تقديم الطلب للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الاسكان الاجتماعي.

سوف تظهر حالة طلب مقدم الطلب للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الاسكان الاجتماعي.

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