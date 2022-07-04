انت الان تتابع خبر طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022.. الرابط لكل المستعلمين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأ العديد من أصحاب العقارات والشقق والمهتمين بالتمويل العقاري يبحثون عن طلب استعلام صندوق التمويل العقاري ويكون بالرقم القومي، وهذا بعدما زادت معدلات البحث أثناء هذه الفترة طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي على محرك “جوجل”.
رابط طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 2022
- الدخول للموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي من هنا.
- النقر على أيقونة استعلام عن حالة الطلب، والاطلاع على حالة الطلب الخاصة باستلام الوحدة السكنية في أحد المشاريع السكنية.
- وإدخال الرقم القومي لمقدم الطلب لكل وحدة سكنية.
- سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن حالة الطلب على الشاشة عن طريق صفحة البيانات.
- ادخال كلمة السر التي تخص حساب مقدم الطلب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو الذي قمت بإنشائه عند تقديم الطلب للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الاسكان الاجتماعي.
- سوف تظهر حالة طلب مقدم الطلب للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الاسكان الاجتماعي.
طرق حجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2022
- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد.
- سداد جدية الحجز التي تخص مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي.
- التقديم على الموقع الالكتروني ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب.
- انتظار نتيجة الطلب ومعرفة النتيجة عن طريق الروابط الالكترونية موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.
- سداد الاقساط الربع سنوية.
- الاستعلام والتأكد من صحة البيانات وتحويل الملف لجهة التمويل، وسوف يتم ضمن مبادرة التمويل العقاري 3%.
- استلام الوحدة محل الحجز إذا كانت تنطبق الشروط على المتقدم.