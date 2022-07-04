انت الان تتابع خبر فئات معفاة من دفع مصروفات المدارس الحكومية.. تعرفوا عليهم وعلى طرق السداد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن بدء سداد المصروفات للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لكل طلاب الصفوف الاولي، بجميع المراحل الدراسية بدءاً من اليوم الاحد 3 يوليو 2022، وتمت الإشارة إلى أن سداد المصروفات الدراسية متربط بقبول ملفات الطلاب في المدارس.

فئات معفاة من دفع مصروفات المدارس الحكومية

أبناء الأسر المستفادة من معاش وزارة التضامن، والمساعدات والمعاشات المقدمة من التضامن.

الطلاب يتامي الأب.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في البحر الاحمر، شمال سيناء، المقيدين شمال سيناء، وابناء هذه المحافظة الملحقين في مدارس المحافظات.

مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والمختومة بختم الجمهورية من الشؤون الاجتماعية، ويكون مكتوب فيها سبب الإعفاء “أبناء المرأة المعيلة – مهجورة العائل – المطلقة- أبناء المكفوفين- ذوي الاحتياجات الخاصة وأبنائهم – أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين”، ومراعاة سريان الاعتفاء لمدة عام دراسي واحد ويجد بشكل سنوي.

طلاب مدارس “التربية الخاصة، الفصل الواحد، التعليم المجتمعي، الصديقة للفتيات، الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، المتحررين من الأمية الملتحقين في المدارس”.

أبناء ثورة 25 يناير.

أبناء مصابي 25 مايو بعد تقديم مستندات تدل على هذا.

مصاريف المدارس الحكومية 2022/2023

رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلى الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

ومن الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهاً.

الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهاً.

المصاريف للصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهاً.

الصف الأول الثانوي الفني 220 جنيهاً.

التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه 205 جنيهاً.

طرق سداد مصاريف المدارس الحكومية

وتوفر وزارة التعليم سداد المصروفات عن طريق مكاتب البريد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويكون بموجب الرقم القومي للطالب المكتوب في شهادة الميلاد الإلكترونية، ويحصل الطالب على الكتب الدراسية مقابل إيصال المصروفات.