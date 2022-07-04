” لجنة المشاركة السياسية ” بالمجلس القومى للمرأة تعقد إجتماعها الدورى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 11:31 صباحاً - عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقررة اللجنة بحضور اعضاء اللجنة و بمشاركة عدد من اعضاء لجنة المحافظات بالمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وفي البداية تقدم اعضاء لجنتي المشاركة السياسية والمحافظات بالتهنئة للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس لفوزها بعضوية لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة مؤكدين ان هذا الاختيار يعكس التقدير الدولى لجهود مصر فى تمكين المرأة المصرية وتتويجا للجهود الرائدة التى تبذلها الدكتورة مايا مرسي فى ملف المرأة وكافة قضاياها ،كما تم الإشادة بإختيار الدكتورة مايا فى لجنة الحوار الوطنى والذى وجه بتشكيلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة قضايا الوطن.

ناقش الاجتماع دور المرأة لمواجهة التغيرات المناخية فى كافة محافظات الجمهورية وفقاً لخصوصيه كل محافظة والتى تأتي في إطار استعدادت مصر لإستضافة قمة مؤتمر المناخ COP27 والتى تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الدور الذى يمكن ان تقوم به المرأة انطلاقا من احساسها بمسئوليتها تجاه اسرتها وتجاه الوطن.

وتم الإشارة الى ضرورة العمل علي تضافر كافة الجهود المجتمعية والمؤسسات لمواجهة اثار التغيرات المناخية الجانبية التى تهدد العالم بأثره ، وأهمية وضع الأفكار والبرامج التي تمكننا من المعالجة والتكيف مع تداعيات هذا التغير في جميع المحافظات مع اهمية وضع الخطط الخاصة بالمواجهة ،والتكيف ،وآليات التعامل مع آثار تلك التغيرات المناخية التي أثرت على كافة دول العالم بإختلاف البيئات و الأقاليم.

كما تم عرض لأنشطة لجنة المشاركة السياسية خلال الفترة الأخيرة بالإضافة لمقترحات اللجنة فيما يخص الحوار الوطني بجانب استعراض اهم ماجاء في اللقاء المشترك مع منتدي لجنة المنظمات غير الحكومية.