محافظ الدقهلية يحيل 80 محضرا تموينيا إلى النيابة

جدة - نرمين السيد - أحال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، 80 محضرا تموينيا متنوعا إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.





وأكد محافظ الدقهلية - فى بيان اليوم الإثنين- أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لافتا إلى أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات "التموين، والصحة، والطب البيطرى"، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

من جانبه، قال وكيل وزارة التموين سيد دايرة إن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن طلخا ودكرنس وشربين ومركز والمنصورة وأجا وتمى الأمديد وبنى عبيد، كما شملت الحملات المرور على محلات الجزارة.

وأضاف أن المحاضر التى تم تحريرها تنوعت ما بين نقص وزن لرغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف فى دقيق مدعم وتوقف عن الإنتاج بدون إذن، وتجميع دقيق مدعم وعدم إعلان عن الأسعار.

وأوضح أنه تم التحفظ على 96 شيكارة دقيق مدعم، و1500 علبة سجائر، و70 كيلو جرام لحوم.