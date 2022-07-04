إلغاء إجازات العاملين بمجازر القاهرة استعدادا لـ عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد خالدعبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، بكل مجازر القاهرة (الآلى، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان)، للعمل على مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذى الحجة.





وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة فى عدد المذبوحات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات (27426993 - 27427053) وفاكس 27427057 لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خصوصا حول المساجد.